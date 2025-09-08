Caso Villavicencio | Xavier Jordán se presentó en el Consulado de Ecuador en Miami

En su cuenta de X, Xavier Jordán, uno de los cuatro procesados por el magnicidio de Fernando Villavicencio Valencia, anunció que hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, se presentó en el Consulado de Ecuador en Miami (EE. UU.). Lo hizo en cumplimiento a la medida cautelar que le dictó la jueza Daniela Camacho en la audiencia que se realizó el pasado 3 de septiembre.

En esa diligencia, la jueza no aceptó el pedido de Fiscalía para José Serrano Salgado. Tampoco para Jordán, porque ha notificado su ubicación en Estados Unidos. Dio prisión preventiva solamente para Daniel Salcedo y Ronny Aleaga.

En X, Jordán escribió: "Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el Consulado de Ecuador en Miami. Vamos a defendernos en este proceso !! No me callarán". Enfatizó que tiene pruebas y en unos minutos subirá información nueva para que "el Ecuador analice, quien miente y quien dice la verdad".

La fiscal que manejó el caso, Ana Hidalgo, ubicó a Xavier Jordán como el presunto mentalizador del crimen y habría pagado a los sicarios que acabaron con la vida del excandidato presidencial. Sin embargo, sus abogados sostienen que no hay pruebas para sustentar tales afirmaciones.

