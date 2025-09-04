Tremendo retroceso en el caso Villavicencio

Que la jueza María Daniela Ayala no haya dispuesto la prisión preventiva para Xavier Jordán y el exministro del correísmo José Serrano, dentro del caso por el asesinato a Fernando Villavicencio, es un hecho del que emanan varias lecturas.

Una de ellas tiene que ver con el respiro judicial que José Serrano logró, pues si la oficina migratoria de EE.UU. dispone su libertad -está detenido por esos asuntos-, solo tendrá que presentarse periódicamente en el consulado ecuatoriano en Miami, mientras concluye el juicio por el crimen en el que la Fiscalía lo acusa como autor intelectual.

La misma diligencia deberá cumplir Jordán, a quien varios dedos señalan por actividades ilícitas de alto calado.

Es claro que ni la Fiscalía ni el Gobierno podrán exhibir a Serrano como un logro en la lucha contra la impunidad. Era evidente la estrecha coordinación entre las autoridades migratorias y judiciales de los dos países para que, en el marco de su detención en Miami, se pudiera avanzar en el caso Villavicencio, por ejemplo, con una orden de prisión preventiva que hubiera sido fácil ejecutar si EE.UU. decide deportarlo.