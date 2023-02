¿Qué camino le queda al presidente Lasso en medio de la crisis política que atraviesa?

"Aquí ya no solamente es corrupción en las empresas públicas y eso es muy delicado", apuntó la legisladora. A su criterio:

En otras tiendas políticas se guarda cautela. "No se ha culminado la investigación; se generó un ambiente no propicio frente a lo que estamos viviendo y hay que hablar sobre certezas y no sobre incertidumbres", así lo indicó Pedro Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano, al noticiero de Televistazo.

"Tenemos que esperar cual de esas informaciones que se han entregado implican directamente al señor presidente", expresó Wilma Andrade de la Izquierda Democrática.

Para Juan Fernando Flores, legislador del oficialismo, "que más allá de sus caprichos que puedan tener o las ganas de querer verle al presidente sentado ahí, hay procesos y eso se tiene que respetar".

