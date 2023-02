La Asamblea analiza si va por un juicio político al presidente Guillermo Lasso

Aunque todavía están en la etapa de comparecencias, en la comisión que investiga el caso encuentro ya se habló de posibles responsabilidades políticas del presidente de la república.

Para uno de sus miembros, sin embargo, no se debía anticipar criterio cuando todavía tiempo falta para definir su informe.

"No se ha culminado la investigación; se generó un ambiente no propicio frente a lo que estamos viviendo y hay que hablar sobre certezas y no sobre incertidumbres", así lo indicó Pedro Zapata, asambleísta Partido Social Cristiano.

De todas formas en el correísmo dicen que sí, que con las pruebas hasta ahora conocidas sí hay responsabilidad del jefe de estado en la trama del caso encuentro.

Así lo dice Ferdinan Álvarez, asambleísta de UNES: "La responsabilidad si alcanza a altas esferas gubernamentales, si vemos la línea de tiempo evidentemente el presidente no solo estaba enterado ahora, estuvo enterado desde que inició su mandanto".

Juan Fernando Flores, asambleísta del oficialismo niega aquello: "que más allá de sus caprichos que puedan tener o las ganas de querer verle al presidente sentado ahí, hay procesos y eso se tiene que respetar".

Y en Izquierda Democrática también dicen que hay que esperar. "tenemos que esperar cual de esas informaciones que se han entregado implican directamente al señor Presidente", así lo dijo Wilma Andrade.

En Pachakutik, no descartan nada, pero si dicen que si se inicia un juicio político contra el mandatario, él puede adelantarse. "no nos vamos a prestar al jueguito que quieren llevarnos a decir vamos a elecciones anticipadas, vamos a muerte cruzada por que eso implicaría dejarle a este presidente unos 6 u 8 meses más en el poder solo gobernando por decreto", eso lo indicó Mario Ruiz.

Lo cierto es que si la investigación del caso encuentro deviene o no en juicio político recién se conocerá el 22 de febrero, fecha en la que la comisión debe presentar su informe.