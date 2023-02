Danilo C., Rubén Ch. y Víctor A., vinculados con la mafia albanesa en informe sobre narcotráfico

El informe policial está fechado el 15 de enero del 2022 y recoge los detalles del seguimiento físico y telefónico realizado a varias personas que, se sospecha estarían vinculadas a la denominada mafia albanesa.

El seguimiento dio con 19 personas que mantenían reuniones y conversaciones telefónicas y estarían relacionados con los negocios que manejaba Gjika D. de nacionalidad albanesa.

Entre los mencionados en el documento aparece el nombre de Danilo C., cuñado del presidente Guillermo Lasso, quien, según el seguimiento policial y la intercepción de llamadas, tendría conversaciones con varios de los integrantes de la presunta red.

Una de las reuniones fue con Rubén Ch., investigado también en el Caso Encuentro y con el general Víctor A. con quien se habría conversado de apoyarle en su ascenso.

Tras el ascenso, Víctor A. fue separado de la Policía Nacional en medio del escándalo de la supuesta existencia de narcogenerales, denunciado por el Embajador de los Estados Unidos.

"Lo que habla el señor Rubén Ch. es justamente de la reunión que mantuve con él y con el señor Danilo C. para pedir puntualmente que se verifique y se asegure la legalidad del ascenso; si en ese momento la policía investigaba al señor Rubén Ch. yo no lo sabía; yo estaba consciente de que a mi me estaban siguiendo porque estaba justamente en esa pugna con el comandante general", así lo dijo Víctor A.

En las conclusiones del documento se lee: "se aprecia un relacionamiento telefónico entre lo que denominan HD albanés, HD petrolero identificado como Rubén Ch.... HD Dany a quien identifican como Danilo C. ... "

Durante su comparecencia en la Asamblea, ante la comisión que investiga el denominado Caso Encuento, el ministro del interior, Juan Zapata, confirmó la veracidad del informe policial.

"Es un informe que estaba en conocimiento de Fiscalía y lo que hizo la Policía es entregarle para que genere el archivo o el cierre que ustedes tendrán que consultar a la Fiscalía cuales fueron los motivos".

El documento era parte de un caso de investigación antinarcóticos que se radicó en Manabí.

Sin embargo, fue archivado, lo que causó la reacción de la Fiscalía por lo cual el expediente será trasladado a la ciudad de Quito. Además, de encontrarse nuevos elementos fácticos, dicha investigación podría ser reabierta, explicó la entidad en un comunicado.

