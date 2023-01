Caso Encuentro: canciller Juan Carlos Holguín asegura no conocer a Rubén Cherres, presunto involucrado en corrupción

Pronunciamiento del canciller

Descartan corrupción gubernamental

"No confiaba en él"

Lasso comentó que pidió la salida de Luque del Gobierno a finales del año pasado, "porque no sentía confianza".

"No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un Gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción, que no se pueden admitir tentaciones", indicó.

La semana pasada, al conocer uno de los audios revelados por La Posta, Lasso pidió ubicar a Luque y a Cherres "para que se los ponga a órdenes de la justicia".

El gobernante confesó que sintió "indignación" al escuchar el audio, donde dijo haber reconocido la voz de Luque.

"Sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él", señaló al mostrar su esperanza de "muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar".

Carrera ha rechazado las denuncias de La Posta y ha demandado judicialmente una indemnización de 500.000 dólares al periodista Andersson Boscán.