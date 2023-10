En un diálogo para Contacto Directo, la asambleísta electa, Pierina Correa , aseguró que aún no hay acuerdos en firme. Y aunque no descartó que el bloque repita la decisión de 2021 y apoye a Henry Kronfle , del PSC, mencionó que problemas de salud dificultarían su presidencia.

No obstante, aseguró que no hay fracturas en el movimiento. "Está sólido el bloque y fuimos el único que no cedió y no perdió un solo asambleísta, a pesar de las amenazas y de los ofrecimientos, inclusive monetarios en grandes cantidades, que recibieron algunos de nuestros integrantes", explicó.

Para Pierina Correa, el no haber logrado la Presidencia de la República no significa una derrota para el correísmo. La legisladora incluso calificó como una "muy buena selección" la candidatura de Luisa González.