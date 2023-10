El machismo, una conducta con varios episodios en la historia del correísmo

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón advirtió en un vídeo colgado en sus redes sociales que la violencia de género es algo que no se debe tolerar, y que ella tiene un compromiso firme para luchar contra esta problemática.

"Es hora de empezar desde casa. Necesitamos el compromiso político de todos y todas", pidió. La autoridad provincial busca que se implemente una unidad de atención que se encargue de los casos de violencia de género dentro de las organizaciones políticas.

Esta propuesta se da desde el reconocimiento de los problemas que existen al movimiento que pertenece, la Revolución Ciudadana, donde han ocurrido varios episodios machistas.

En 2011, durante una sabatina, el entonces presidente Rafael Correa, en diálogo con Fernando Cordero, quien presidía la Asamblea Nacional, comentaba lo siguiente, en referencia al aumento en el número de legisladoras:

"Unas minifaldas Dios mío. Yo ni me fijo en esas cosas, me contaban, me contaban. Unas piernas, unas minifaldas impresionantes", expresó Correa.

En el 2013, no hubo comentarios, sino acciones. Alianza País, que en ese momento era el movimiento de gobierno, sancionó a tres de sus legisladoras por presentar una moción para despenalizar el aborto, y una de ellas era Paola Pabón.

Un mes no acudieron a la Asamblea ni dieron declaraciones públicas. Sin embargo, el asunto no quedó allí, porque el tema se seguía debatiendo en el Legislativo y dentro del movimiento había voces contrarias a la postura conservadora del gobierno.