Jorge Glas rindió su versión en Fiscalía por la denuncia de Soledad Padilla por supuesta intimidación

El exvicepresidente Jorge Glas acudió este miércoles 25 de octubre a la sede de la Fiscalía en Quito para rendir su versión ante la denuncia que de su exasesora, Soledad Padilla, por supuesta intimidación.

Glas calificó a esa denuncia de "cantinflesca" y que la misma expone "temas sentimentales que nada tienen que ver conmigo",.

"Yo he presentado la correspondiente denuncia por extorsión en Guayaquil. A mí solicitaron USD 350 000 a cambio de que no me pongan una denuncia de intimidación y/o acoso, no solo la señora Soledad Padilla, sino también una amiga de ella. Me amenazaban con dos denuncias y con un paquete de grabaciones", comentó a su salida del edificio de Fiscalía.

LEA: ¿Quién es Soledad Padilla, exasesora de Jorge Glas, y qué cargos públicos ha ocupado?

En esas conversaciones, Ferdinan Álvarez, asambleísta electo y pareja de Padilla, dialogaba con Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Paola Cabezas, Alexis Mera, entre otros.

Recalcó que esas grabaciones fueron ilegales.