Perfil | Rodrigo Borja, expresidente y referente de la socialdemocracia en Ecuador, cumple 90 años

El momento más polémico se dio cuando el exalcalde de Guayaquil increpó a Borja. Le dijo de forma enfática: “Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada ”. Esta fue la frase más recordada de aquella noche, según historiadores y expertos que manejan temas electorales .

"Desde entonces tuve la obsesión de formar un partido político que tuviera esa orientación ideológica", expresó Borja en una entrevista. Ese anhelo llegó en 1970 cuando finalmente se unió con varios intelectuales de la clase media quiteña y dieron vida al partido naranja. ¿Era un socialismo a la ecuatoriana? Borja contestó que sí. "Es un socialismo nacional (...) No aceptamos recetas de valor universal. Lo que se hace en otros países no siempre es transferible al Ecuador".

"Desde muy joven llegó a la convicción de que la oratoria es una de las principales armas del político", escribe en el libro. Además, admiró al colombiano Jorge Eliécer Gaitán y el dominicano José Francisco Peña Gómez . Y cita lo que el expresidente (1988-1992) le contó: "Calculo a grosso modo que durante mi vida pública he pronunciado alrededor de 7 000 discursos de masas, 520 discursos y conferencias académicas. Antes del Gobierno, alrededor de 100 durante el ejercicio del poder y 172 conferencias en el exterior durante la última década (con corte al año 2005)".

Para Andrés Vallejo, otra de las obras más importantes que dejó Borja fue la entrega de un millón de hectáreas de tierra a las comunidades indígenas y la forma cómo gestionó el levantamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en 1990. Salvador Quishpe , uno de los líderes más reconocidos y exasambleísta de Pachakutik, dijo que la respuesta del Gobierno, al principio, fue descalificadora ​​​​porque no aceptaba la construcción de un estado plurinacional y se los veía desde una perspectiva de división del país. Luego, con el pasar del tiempo, la propuesta de la Conaie se consolidó.

Los anteriores mandatarios no toparon ese tema, pero Borja y su canciller, Diego Cordovez , plantearon el arbitraje papal con la intervención de Juan Pablo II. Además, fue el primer presidente ecuatoriano que se acercó a su homólogo peruano, Alberto Fujimori , para buscar una salida. En su libro La Propuesta Inconclusa , publicado en el año 2000, Cordovez destaca que se dieron los primeros pasos para sacar al conflicto territorial del inmovilismo e instaurar un proceso de solución.

"No queríamos dividir, sino que se reconozca a todos quienes conformamos el Ecuador . Buscábamos que se nos tome en cuenta para las decisiones que se tomaban como Estado. Todos venimos de distintas vertientes", acotó el dirigente.

Rodrigo Borja Cevallos nació el 19 de junio de 1935, en Quito. Sus padres son Luis Felipe Borja del Alcázar y Aurelia Cevallos Gangotena. Estudió en el Pensionado Borja, ubicado en el Centro Histórico y en el Colegio Americano. En la Universidad Central estudió Ciencias Políticas y Sociales y obtuvo la Licenciatura en 1958. Dos años más tarde, sacó el doctorado en Jurisprudencia.

Creció en el barrio La Chilena y siempre ha asegurado que tiene un cariño especial por el Centro Histórico. El periodista e historiador Gonzalo Ortiz Crespo lo define como "un hijo de Quito" porque la capital fue su cuna y creció en las calles del Casco Colonial. "Estuvo muy vinculado a la ciudad en donde formó el núcleo inicial de la ID".

Asimismo, en su etapa de presidente de República (1988-1992) apoyó mucho la obra del alcalde de ese tiempo, Rodrigo Paz Delgado, pese a que no eran de la misma línea política. Eran amigos. "Yo fui el interlocutor entre el Municipio y el Gobierno para conocer los pedidos que hacía la Alcaldía". En ese contexto, "a mí me tocó ver de primera mano esa actitud de amor por Quito y apoyo".

Sus padres lo recordaban como un niño muy inquieto y travieso. "Era un chico terremoto, fue el más travieso de mis hijos. Un día salí a Quito con mi esposo y al regreso me encontré con que Rodrigo le había cortado el pelo a su hermanita, Alegría, de tal manera que parecía hombre. Me explicó que era para que la niñera no la hiciera llorar cuando la peinara", contó Aurelia Cevallos en Vistazo.

En diciembre de 1967 se casó con Carmen Calisto y tuvo cuatro hijos: Gabriela, María del Carmen, Rodrigo y Verónica. En su etapa secundaria se destacó por ser un gran deportista y fanático de las competencias automovilísticas. Siempre ha recordado que trabajó como locutor en la radio HCJB, la Voz de los Andes. También en el diario El Comercio y con estos empleos pudo pagar sus estudios.

