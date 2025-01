El Código de la Democracia establece que los debates son obligatorios y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizarlos, en primera y segunda vuelta, tres semanas antes de la fecha de los comicios. Para la noche de este domingo 19 de enero de 2025, los 16 candidatos a la Presidencia de la República ya se encuentran listos para exponer sus programas de gobierno y propuestas en el debate presidencial. Se someterán a las preguntas de sus rivales, moderadores y ciudadanía. Antes de esa obligatoriedad, la cual está vigente desde el 3 de febrero de 2020, los debates no eran regulados oficialmente y se organizaban de acuerdo a las agendas informativas y planificación de los medios de comunicación o los gremios de periodistas. Desde el retorno a la democracia, en 1978, los diálogos entre candidatos sí formaron parte del panorama electoral en Ecuador, pero desde 1984 se dejó de organizarlos tras el triunfo de León Febres Cordero del Partido Social Cristiano (PSC) frente a Rodrigo Borja Cevallos de la Izquierda Democrática (ID). Para el historiador de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), Enrique Ayala Mora, este fue el primer encuentro icónico de dos aspirantes al sillón de Carondelet, pese a que anteriormente ya se realizaron otros. Le puede interesar: ¿Cómo fue el debate presidencial más recordado de la política ecuatoriana? Seis años antes, el 27 de mayo de 1978, se dio el primero que se llamó 'Seis hombres y la Patria' y fue organizado por el Círculo de Periodistas del Guayas. Intervinieron Jaime Roldós Aguilera, Sixto Durán Ballén, Raúl Huerta, Rodrigo Borja, René Maugé y Abdón Calderón Muñoz. "Por primera vez en nuestra historia política, se reunieron todos los candidatos para responder a los periodistas", señaló la revista Vistazo en ese tiempo junto a una foto que se volvió histórica con el pasar de los años (ver abajo). Las preguntas fueron planteadas por un panel de periodistas. Se hacía referencia a que la expresión "dadme un balcón y sería mía la Presidencia", del exmandatario José María Velasco Ibarra, se cambió por otra: "dadme un televisor y mía será la Presidencia". Se destacaba que, con el auge de la TV, el estilo de los candidatos cambió, pues se terminaron las delirantes maratones de oratoria en las radios con reproches y toda clase de epítetos. Además, se comenzó a utilizar las entrevistas como una especie de herramienta para hacer quedar mal a los adversarios. Pese a ello, las crónicas de 1978 destacaron que hubo cordialidad y respeto durante el encuentro. No ocurría lo de antes -reseña Vistazo- cuando había contramanifestaciones de las campañas electorales que convertían las visitas a una ciudad de los candidatos en una toma de bastión y se daban agresiones con muertos heridos y contusos. Ya en la segunda vuelta, el 5 de febrero de 1979, Roldós y Durán Ballén se volvieron a ver las caras en el programa Ante la Opinión, conducido por el periodista Diego Oquendo. "Todo un abanico de infamias, todo un arcoíris de calumnias ha desatado la plutocracia del país en los últimos días y semanas. La oligarquía quiere crear en Ecuador condiciones de enfrentamiento que yo las rechazo de la forma más enérgica como demócrata", manifestó Roldós. Cuestionó la propaganda que se divulgó en su contra, porque solo se buscó dividir al país y oponer a costeños contra serranos. Finalmente, en la segunda vuelta, el candidato del CFP obtuvo un millón de votos frente a los 471 mil que sacó Sixto Durán Ballén y se proclamó presidente de República. Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2025 | ¿Cómo se desarrollará el debate y qué está permitido y prohibido para los candidatos?

Jaime Roldós, Abdón Calderón y Sixto Durán Ballén previo al debate en 1978. ( )

Los candidatos Rodrigo Borja, René Maugé y Raúl Clemente Huerta. ( )

El debate presidencial más recordado: "Míreme a los ojos, doctor Borja"

Rodrigo Borja Cevallos y León Febres Cordero llegaron a la segunda vuelta en los comicios de 1984 y protagonizaron el debate más tenso de la historia política del país. El moderador fue el fallecido periodista Alejandro Carrión Aguirre, conocido popularmente como 'Juan sin Cielo'. La transmisión duró más de dos horas. Siete canales de televisión y más de 300 radios se unieron a la señal. Los protagonistas hicieron ocho preguntas de dos minutos a su rival, quien tenía tres minutos para responder. La revista Vistazo hizo un análisis y contó los insultos. A Febres Cordero le atribuyó 132 contra el líder de la Izquierda Democrática, mientras que Borja lo ofendió 95 veces. El momento más polémico se dio cuando el exalcalde de Guayaquil increpó a Borja. Le dijo de forma enfática: "Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada". Esta fue la frase más recordada de aquella noche, según historiadores y expertos que manejan temas electorales. Algunos incluso aseguran que esa actitud llevó al exlíder del PSC al Palacio de Carondelet. También convenció a la gente al momento de sufragar. "La feroz acometida de León en el debate, se debió a una estrategia diseñada para captar votos en los estratos populares del Litoral, pese a que le restó votos en la Sierra", reseña Vistazo. El periodista e historiador Roberto Aspiazu aseguró en una entrevista con Ecuavisa.com que este fue un verdadero debate. "Desde ese entonces no hemos tenido uno de esa importancia o trascendencia. No recuerdo otro que haya gravitado tanto en la memoria colectiva del ciudadano ecuatoriano". Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señala que, a raíz de la intervención de Borja y León, los dirigentes de los partidos políticos se asustaron y prefirieron no organizar debates. Además, retiraron la norma reglamentaria. "Nunca más se volvió a organizarlo".

León Febres Cordero tras su triunfo frente a Borja en 1984. ( )

La portada de Revista Vistazo luego del triunfo electoral de León Febres Cordero. ( )

La época en que los candidatos no protagonizaron debates

Tras el encuentro de 1984, hubo un largo periodo entre 1988 y 2002 que no se realizó un encuentro entre aspirantes a la Presidencia de la República. Ayala Mora explica que Borja no quiso debatir ante Abdalá Bucaram Ortiz debido a sus declaraciones y su estilo polémico de hacer política. A esto se suma que a los candidatos que van primeros en las encuestas no les gusta debatir porque eso puede influir en la voluntad de la gente e incidir en pérdida de votos. Por eso, los finalistas de la segunda vuelta de 1988 solamente dieron entrevistas en medios de comunicación y se dedicaron a recorrer las provincias del Ecuador junto a sus partidarios. También hubo un fuerte gasto electoral en prensa. El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y la ID invirtieron 1 600 millones de sucres, lo cual representaba el presupuesto anual del desaparecido Ministerio de Previsión. El PRE gastó 230 millones de sucres más que la ID. Al Tribunal Supremo Electoral (TCE) le costó 600 millones organizar la segunda vuelta electoral. El panorama no cambió en 1992 cuando Sixto Durán Ballén del Partido Unidad Republicana (PUR) se vio en la segunda vuelta frente a Jaime Nebot del Partido Social Cristiano (PSC). No hubo un diálogo televisado, a escala nacional, entre ellos. A las 19:00 del 5 de julio de ese año, los datos de las urnas confirmaron los del exit-poll de las tres televisoras nacionales que utilizaron ese método para calcular los resultados. Al mismo tiempo, el mandatario saliente, Rodrigo Borja, rechazó "la campaña de insultos contra su administración". Vistazo destacó que fue la campaña menos agresiva desde el retorno a la democracia. La calificó como la más correcta, la más normal. En una entrevista con Vistazo, el consultor político cubano Mario Elgarresta dijo que el triunfo de Sixto se basó en "su honestidad, su imagen bondadosa, su apertura y se le reconocía experiencia". En cuanto a Nebot, dijo que al elector le incomodaba su violencia y prepotencia. También influyeron sus ataques al vicepresidencial Alberto Dahik, cuando se sabe que la gente sufraga por el aspirante de la Presidencia de la República.

Rodrigo Borja durante los recorridos de la campaña electoral de 1988, en Quito. ( )

Abdalá Bucaram saludando a Roberto Isaías en Guayaquil. ( )

Alberto Dahik y Sixto Durán Ballén, los triunfadores de las elecciones en 1992. ( )

La portada Vistazo que proclama el triunfo de Sixto Durán Ballén. ( )

Para la segunda vuelta de 1996, Abdalá Bucaram tuvo como contrincante a Jaime Nebot y tampoco debatieron, pero se enviaban mensajes durante la campaña. Por ejemplo, estas declaraciones de Abdalá:

Me da risa que aquel que durante años no quiso debatir porque yo era loco, hoy esté loco por debatir conmigo.

Nebot le respondía y se refería otros temas:

Los pobres no dejarán de ser pobres cantando su pobreza en cada tarima.

Al final de la contienda, Bucaram triunfó en los comicios. En la revista Vistazo se indicó que la victoria del líder del PRE se debió a que los pobres viven en la desesperanza, pero viven por la esperanza. Los cuatro años de modernización de Sixto Durán Ballén aunque relativamente exitosos en políticas macroeconómicas cargaron sobre las espaldas de los pobres un fardo muy pesado. En ese contexto, "era más fácil identificar a Nebot con Durán Ballén que no a Bucaram con el actual mandatario saliente". Es decir, obró la desacreditada teoría del péndulo. De igual forma, el gasto electoral fue alto con USD 4 millones de dólares en publicidad de televisión.

Abdalá Bucaram entrevistado tras su triunfo electoral ( )

Jaime Nebot junto a León Febres Cordero en la campaña electoral. ( )

Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga cantando junto a Los Iracundos en la campaña. ( )

Jamil Mahuad (Democracia Popular) venció Álvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) en 1998. Ambos se dedicaron a recorrer el país y jamás acordaron tener un diálogo televisado a escala nacional pese a que ofrecieron hacerlo. "El esperado debate nunca se dio y ninguno de los candidatos ha profundizado en explicar la manera de reactivar la economía", informó Vistazo en ese tiempo. A ese tiempo, la crisis económica comenzaba a agravarse en el país y los aspirantes a presidentes propusieron bajar la inflación a un dígito hasta el año 2002. Ambos se volcaron a hacer publicidad en medios de comunicación, principalmente en televisión para difundir sus planes de Gobierno. Mahuad ofreció aumentar el ingreso tributario, en especial del IVA, que iba a ser al menos el 4,4% del PIB. De su parte, Noboa propuso la construcción de 200 mil viviendas a un valor de USD 3 000 por unidad. También la modernización del IESS y apoyo a otras instituciones que ofrezcan ese tipo de servicios en el país.

Jamil Mahuad y Gustavo Noboa como ganadores de las elecciones de 1998. ( )

La portada de revista Vistazo a un costo de 12 000 sucres. ( )

Álvaro Noboa junto a su esposa Anabella Azín y sus hijos en la campaña. ( )

Álvaro Noboa durante los recorridos que realizó en Guayaquil. ( )

El nuevo milenio

La Expoplaza de Guayaquil fue el escenario en donde se realizó un foro en donde se encontraron los aspirantes a la Presidencia de la República de 2006: Fernando Rosero, Rafael Correa, Álvaro Noboa, Cynthia Viteri y León Roldós Aguilera. Ese evento tuvo como moderador al periodista argentino Andrés Oppenheimer. Lo más recordado fue el impase entre Correa y Noboa cuando el primero lo cuestionó por no pagar impuestos. Mostró una hoja y dijo: "Es el hombre más rico del país, pero está en décimo lugar de pagar impuestos". Noboa preguntó a Correa y al resto de candidatos: "Cuánto paga de impuestos?" y finalmente gritó que pagaba "decenas de millones de impuestos a las exportaciones". Muy exaltado continuó vociferando: "Son esos políticos que están tratando de engañar al pueblo, financiados por Venezuela para llevarlos a la misma crisis venezolana". Correa se reía al escucharlo, por lo que Noboa gritaba: "¡Esa sonrisa falsa! ¡Esa sonrisa falsa!. "Por eso te vamos a enterrar en las urnas. Estás último, estás último Correa". Correa no participó en debates hasta que dejó el poder en 2017. El 5 de enero de ese año, en diario El Comercio se organizó un foro llamado Diálogo Presidencial. Estuvieron los ocho postulantes al sillón de Carondelet, pero no hubo polémicas. Lenín Moreno no quiso enfrentarse a Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades (CREO).

Lenín Moreno junto a Rafael Correa en el cambio de mando presidencial. ( )

Los debates son obligatorios desde 2020

Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde el 3 de febrero de 2020, establecen la obligatoriedad de los debates. Tras esto, se dio uno de los más célebres, el 21 de marzo de 2021, entre el candidato del correísmo Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso, quien posicionó la frase: "Andrés, no mientas otra vez". Esta fue usada para cuestionar las afirmaciones de Arauz que carecían de sustento. La frase se disparó en redes sociales y miles de personas respaldaron a Lasso que finalmente venció en los comicios. Arauz le respondió a Lasso que "usted hasta sueña con Correa". En las elecciones anticipadas de 2023 se juntaron los candidatos Yaku Pérez, Daniel Noboa, Luisa González, Jan Topic, Otto Sonnenholzner, Bolívar Armijos, Xavier Hervas y Christian Zurita para exponer sus propuestas, el 13 de agosto. La principal crítica fue que el formato del evento electoral no permitió profundizarlo.

El debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso ( )

Al cierre del encuentro, que realmente no fue un debate, quedaron en el aire respuestas incompletas, generales, vagas y hasta falsas, que no hubo forma de esclarecer, pues los pusieron a preguntarse entre sí. Los minutos sobraron pese al control implacable del cronómetro que le quitó ritmo y gracia a la confrontación civilizada que se espera en una democracia. Se dejó sin respuesta infinidad de inquietudes. Para Aspiazu, en la actualidad, los debates son más un reality show que una discusión de ideas de los políticos que postulan a la Presidencia. "No me gusta que los que intervienen preguntan a sus rivales. Está sujeto a reglas muy estrictas y tiempos muy cortos para debatir". Son 16 candidatos, no pueden estar cara a cara. "En 1979, eran seis y era mucho más fácil manejarlos. Me parece ridículo que sean tantos".

El debate presidencial de las elecciones anticipadas de 2023. ( )