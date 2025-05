Por primera vez, Fidel Castro vino a Ecuador para la posesión presidencial y fue en la de Rodrigo Borja Cevallos, de la Izquierda Democrática (ID) . Uno de los momentos más llamativos se dio cuando el máximo líder de Cuba saludó con abrazo a su similar de Venezuela, Jaime Lusinchi . "¡Chico, tú también me abrazas!", exclamó.

Ambos mandatarios se reunieron para buscar una solución ante los desacuerdos limítrofes , pero no lo consiguieron.

Tres años después de este acto, Durán Ballén afrontó la Guerra del Cenepa contra el vecino del sur. De hecho, en un encuentro de presidentes de la región, el presidente ecuatoriano no le dio la mano a su similar del Perú, debido al conflicto armado de 1995 en el Alto Cenepa . Este hecho se produjo debido a la tensión política y militar entre los dos países durante el conflicto fronterizo.

En 1998, el presidente Jamil Mahuad conmovió con su discurso en el Pleno del Parlamento y lo aplaudieron de pie. "Nunca me pongan en la situación de escoger entre mi deber de presidente y mi afecto de amigo; pues si el caso llegare a ocurrir, siempre prevalecerá mi responsabilidad ética y tomaré las decisiones que correspondan al presidente, no al amigo".

El entonces vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano tuvo su propia barra de amigos en el salón. Al mismo tiempo, resaltaba la esbelta figura la venezolana Irene Sáez, hoy de 61 años, quien fue miss Universo y ra alcaldesa del Municipio de Chacao y se robó las miradas de los asistentes con su impecable vestido y joyas multicolores. Lo mismo pasó con el príncipe Felipe de Asturias y el expresidente polaco Lech Walesa.

Lo acompañaron también Hugo Banzer de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia y Rafael Caldera de Venezuela. "No he sido votado para ver la disolución del Ecuador. He sido elegido para evitar que acabe de hundirse", fue otro de los mensajes del mandatario ecuatoriano al momento de asumir el poder.

