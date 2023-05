Juicio político a Lasso: presidente sí acudirá a la Asamblea para demostrar que no cometió peculado

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dialogó esta mañana en el programa Contacto Directo sobre el llamado al juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.

Insistió que el Primer Mandatario no cometió delito de peculado, pues hasta el momento no hay pruebas. "Este juicio jurídicamente no tiene pies ni cabeza". Dijo que en la Asamblea Nacional se violó la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y no se respetó el pronunciamiento vinculante del procurador.

Enfatizó que el Jefe de Estado acudirá al Parlamento a defender su posición y demostrar la verdad. "Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación y con muchos vicios, pero el presidente le debe un mensaje a su pueblo".

Lea más: Varias reglas del trámite se han inobservado durante la sustanciación del juicio político al presidente Lasso

Cuestionó a la resolución presentada ayer en el Pleno de la Legislatura durante la sesión número 868. A su juicio, esta contiene "una sarta de ocurrencias porque no hay argumentos. Esa es supuestamente la base para que el Primer Mandatario se pueda defender, cuando lo legal y lo lógico es que se haga sobre el informe de la Comisión de Fiscalización".

En lo que respecta a los 88 votos que dieron luz verde al juicio político, Cucalón dijo que "aquí no estamos fara festejos, tampoco para velorios. Nos interesa responder a las demandas del pueblo ecuatoriano".

Con relación a las denuncias de que Cucalón estaría detrás de la compra de votos a sus excompañeros del PSC y que pronto el país conocerá la verdad, el funcionario dijo que "podrán decir lo que se les venga en gana. Ciertos señores no me vendrán a hablar de ética y moral".

Lea más: ¿Quiénes votaron a favor y en contra de avanzar con el enjuiciamiento?