La convocatoria de Saquicela violenta lo dispuesto por el Procurador General del Estado y la propia LOFL. Si bien es el pleno al que le toca resolver respecto a la procedencia o no del juicio político, lo debe hacer en virtud del informe remitido y motivado y NO cabe otro informe

Lo mismo cuestionó el asambleísta Pedro Velasco (BAN). A su juicio, Saquicela "nos está confundiendo a todos" porque está convocando al artículo 142 de la LOFL pretendiendo desorientar con la existencia de un nuevo informe que no existe. Citó al artículo 91 de la misma norma, el cual señala que se remite al presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado y así se lo hizo.

El sábado se le remitió el documento y Saquicela debió disponer lo que dice el artículo 92; es decir, socializarlo con los asambleístas en un plazo de tres días y no lo hizo. Al contrario, convocó a una sesión para votar mañana (martes) sobre el informe y si no pasa presentar otro, lo cual no pasó en la Comisión de Fiscalización.

"Es grave el tema, no es tan sencillo como pretenden hacerlo. Eso nos debe tener preocupados en el país. Se irrespeta un dictamen de la Procuraduría General del Estado", añadió el legislador. Los informes de la Procuraduría son vinculantes y obligatorios, según el artículo 237 de la Constitución de la República.

