Juicio político a Lasso: ¿qué viene luego de que la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe?

Los legisladores correístas pidieron que se incluya sus observaciones para a partir de eso votar; sin embargo, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio no permitió y clausuró la sesión, con un documento no aprobado .

En una sesión acalorada y que duro casi seis horas, este 6 de mayo, la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe borrador elaborado por el equipo asesor, que no recomendaba el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso .

La ley no es clara respecto a qué pasa si el informe no se aprueba. Un pronunciamiento del Procurador, que se conoció pocas horas antes de la sesión, aclaraba que no era permitido tener un informe de minoría.

La interpretación de la asambleísta Ana Belén Cordero (BAN) es que la Ley de la Función Legislativa indica que la Comisión de Fiscalización debe remitir al presidente del Legislativo un informe motivado, aunque no especifica que deba ser aprobado.

Viviana Veloz (UNES), asambleísta solicitante del juicio, aclaró que no existe un informe aprobado y que, por lo tanto, cabe lo que indica el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa: