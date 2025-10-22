La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana

La tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Ocurrió con 88 votos afirmativos durante la sesión 49. Entre las disposiciones aprobadas está la deportación expedita en casos de riesgo grave, con resolución motivada y control judicial, así como la ampliación del período de prohibición de reingreso hasta por 40 años para quienes representen amenazas a la seguridad nacional.

La ley también exige certificados de antecedentes penales y registro migratorio para la obtención o renovación de visas, y crea la visa de tránsito o transeúnte para evitar el uso del Ecuador como país de paso irregular. "Estas medidas buscan garantizar una migración ordenada sin criminalizar a los migrantes", se informó en la Legislatura.

Le puede interesar: Asambleístas de ADN solicitarán licencia para hacer campaña en territorio para la consulta popular