Política
22 oct 2025 , 17:52

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana

Se lo hizo con 88 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, este 22 de octubre de 2025. La ley también exige certificados de antecedentes penales y registro migratorio para la obtención o renovación de visas.

   
  • La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana
    La votación en el Pleno del Órgano Legislativo. ( X de la Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Ocurrió con 88 votos afirmativos durante la sesión 49. Entre las disposiciones aprobadas está la deportación expedita en casos de riesgo grave, con resolución motivada y control judicial, así como la ampliación del período de prohibición de reingreso hasta por 40 años para quienes representen amenazas a la seguridad nacional.

La ley también exige certificados de antecedentes penales y registro migratorio para la obtención o renovación de visas, y crea la visa de tránsito o transeúnte para evitar el uso del Ecuador como país de paso irregular. "Estas medidas buscan garantizar una migración ordenada sin criminalizar a los migrantes", se informó en la Legislatura.

Le puede interesar: Asambleístas de ADN solicitarán licencia para hacer campaña en territorio para la consulta popular

Otras figuras

Se incorpora la posibilidad de revocar el estatus de refugiado si el beneficiario representa un riesgo real para la seguridad pública o incurre en delitos graves, respetando siempre el principio de no devolución y el debido proceso. La reforma promueve la descentralización de la calificación de retornados, la simplificación de los trámites de repatriación de cadáveres y la institucionalización de la migración circular como modalidad laboral segura y ordenada.

Previo a su publicación en el Registro Oficial, el proyecto de Ley aprobado será remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción.

Temas
reformas
votación
aprobado
proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana
informe para segundo debate
Pleno de la Asamblea
Pleno de la Asamblea Nacional
Quito
Noticias
Recomendadas