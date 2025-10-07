La reforma a la Ley de Contratación Pública fue aprobada en la Asamblea Nacional

Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este martes 7 de octubre de 2025, el proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública. Un total de 19 legisladores, de diferenes bancadas, participaron en el debate y destacaron la importancia de las compras públicas.

El debate comenzó con Nathaly Farinango, ponente del informe, quien recordó que el proyecto fue construido desde enero de 2024, mediante de 36 sesiones y 58 comisiones generales. Precisó que la propuesta constituye una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpora avances como el principio del valor por dinero, la priorización de la calidad de los bienes y servicios, el reconocimiento de nuevos principios, la promoción de la digitalización de procesos y la implementación de criterios preferenciales.

El texto aprobado por el Parlamento será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción. Una vez sancionado, el proyecto de ley será promulgado y publicado en el Registro Oficial.

Le puede interesar: En la Comisión de Régimen Económico se aprobó el texto del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero