Política
07 oct 2025 , 14:58

La reforma a la Ley de Contratación Pública fue aprobada en la Asamblea Nacional

Ocurrió con 80 votos este martes 7 de octubre de 2025 en el Pleno del Parlamento. Un total de 19 legisladores, de diferenes bancadas, participaron en el debate.

   
  • La reforma a la Ley de Contratación Pública fue aprobada en la Asamblea Nacional
    La votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, este martes 7 de octubre de 2025. ( Flickr de la Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este martes 7 de octubre de 2025, el proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública. Un total de 19 legisladores, de diferenes bancadas, participaron en el debate y destacaron la importancia de las compras públicas.

El debate comenzó con Nathaly Farinango, ponente del informe, quien recordó que el proyecto fue construido desde enero de 2024, mediante de 36 sesiones y 58 comisiones generales. Precisó que la propuesta constituye una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpora avances como el principio del valor por dinero, la priorización de la calidad de los bienes y servicios, el reconocimiento de nuevos principios, la promoción de la digitalización de procesos y la implementación de criterios preferenciales.

El texto aprobado por el Parlamento será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción. Una vez sancionado, el proyecto de ley será promulgado y publicado en el Registro Oficial.

Le puede interesar: En la Comisión de Régimen Económico se aprobó el texto del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero

Otras intervenciones

El legislador José Vallejo alertó que alrededor de 13 000 procesos estarían incumpliendo la sentencia número 52-25-IN/25 de la Corte Constitucional.

Otto Vera recomendó que se cumpla con el procedimiento parlamentario correspondiente respecto de las reformas, a las que calificó como positivas. Planteó que las observaciones realizadas durante el debate sean devueltas a la comisión para su análisis, en observancia del principio de debate democrático y de publicidad, conforme a los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Mariana Yumbay, tras referirse a los principales aspectos normativos, consideró pertinente que la Comisión de Régimen Económico analice las observaciones dentro del plazo establecido por la ley.

Le puede interesar: Minera canadiense valora "opciones" tras permiso anulado para desarrollar mina en Ecuador

Temas
aprobación
Pleno de la Asamblea
Pleno de la Asamblea Nacional
Ecuador
Quito
Noticias
Recomendadas