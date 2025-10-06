Asamblea: en la Comisión de Régimen Económico se aprobó el texto final del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero

El texto final del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero fue aprobado en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, este lunes 6 de octubre de 2025.

Se lo hizo con seis votos a favor y cuatro en contra. Con esta normativa se busca fortalecer la independencia técnica, la transparencia y la eficiencia de los órganos de regulación y control del sistema financiero nacional, así como a modernizar la estructura y funciones del Banco Central del Ecuador. Ahora, lo aprobado será remitido al Pleno del Órgano Legislativo para su conocimiento y resolución conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

¿Qué tiene esta normativa? Incorpora disposiciones para ampliar la inclusión financiera, regular la actividad Fintech (tecnología financiera), fomenta los medios de pago electrónicos y refuerza la protección a los usuarios financieros, en base en los principios de estabilidad, sostenibilidad y seguridad jurídica del sistema económico.

Se analizaron y aprobaron las observaciones incluidas en el informe para segundo debate, con base en los aportes técnicos y jurídicos de las y los asambleístas miembros de la Comisión.

