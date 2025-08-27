La UAFE pasó del Ministerio de Economía y Finanzas al Centro Nacional de Inteligencia

La <b>Asamblea Nacional</b> le entregó nuevas funciones a la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/uafe target=_blank>Unidad de Análisis Financiero (UAFE)</a></b> que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita del Centro Nacional de Inteligencia. Es<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/comision-desarrollo-economico-asamblea-nacional-inicio-tramite-cuarto-proyecto-de-ley-XA9893220 target=_blank></a></b>