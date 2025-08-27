Política
27 ago 2025 , 18:45

La UAFE pasó del Ministerio de Economía y Finanzas al Centro Nacional de Inteligencia

La UAFE fue transferida al Centro Nacional de Inteligencia. La Ley de Transparencia Social le otorga nuevas facultades, como inmovilizar fondos provenientes de operaciones sospechosas en el sistema financiero.

   
La Asamblea Nacional le entregó nuevas funciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita del Centro Nacional de Inteligencia.

Es uno de los principales cambios que los legisladores del oficialismo incorporaron en la Ley de Transparencia Social, aprobada este martes con 78 votos a favor y que el Gobierno Nacional presentó para controlar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro.

La UAFE tendrá jurisdicción coactiva y podrá disponer, como medida cautelar, manera inmediata la inmovilización de fondos en el sistema financiero, con base en informes de operaciones sospechosas verificables de los subsistemas de inteligencia.

Esta medida administrativa será excepcional y ejecutada por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y podrá mantenerse por ocho días, hasta que los jueces especializados ratifiquen ratifiquen al medida, la modifiquen o la revoquen. Una vez que inicie la instrucción fiscal, los fondos congelados pasarán a una cuenta del Banco Central.

Le puede interesar: La comisión de desarrollo económico de la Asamblea Nacional, inició el trámite del cuarto proyecto de ley de transparencia social

Análisis de información financiera, tributaria, económica, patrimonial y societaria

La UAFE también podrá realizar análisis de la información financiera, tributaria, económica, patrimonial, societaria de las máximas autoridades del Gobierno Central, sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El presidente mantendrá la potestad para designar al director de la UAFE, pero establece una salvedad. Una vez terminado el análisis, no podrá realizar otra investigación financiera a las autoridades auditadas, por el tiempo en que se mantengan en funciones.

La potestad para designar al director de la UAFE se mantiene en el presidente de la República.

Le puede interesar: Caso Eclipse | Un exfuncionario de la UAFE fue sentenciado por lavado de activos

