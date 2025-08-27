Economía
La UAFE podrá inmovilizar cuentas bancarias, tras ser trasladada al sistema de inteligencia

La Ley de Transparencia Social hace que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) tenga jurisdicción coactiva, y por lo tanto, podrá inmovilizar fondos en el sistema financiero.

   
    Imagen del logo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ( UAFE )
La Asamblea le entregó nuevas funciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita del Centro Nacional de Inteligencia.

Es uno de los principales cambios que los legisladores del oficialismo incorporaron en la Ley de Transparencia Social, aprobada este martes con 78 votos a favor y que el gobierno presentó para controlar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro.

​​​​​La UAFE tendrá jurisdicción coactiva y podrá disponer, como medida cautelar, manera inmediata la inmovilización de fondos en el sistema financiero, con base en informes de operaciones sospechosas verificables de los subsistemas de inteligencia.

Esta medida administrativa será excepcional y ejecutada por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y podrá mantenerse por ocho días, hasta que los jueces especializados ratifiquen ratifiquen al medida, la modifiquen o la revoquen. una vez que inicie la instrución fiscal, los fondos congelados pasarán a una cuenta del Banco Central.

La UAFE también podrá realizar análisis de la información financiera, tributaria, económica, patrimonial y societaria de las máximas autoridades del gobierno central, sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Pero establece una salvedad. Una vez terminado el análisis, no podrá realizar otra investigación financiera a las autoridades auditadas, por el tiempo en que se mantengan en funciones.

La potestad para designar al director de la UAFE se mantiene en la Presidencia de la República.

