Ampliación de beneficiarios del bono de desarrollo humano y protección del SOTE, los dos anuncios del Gobierno

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, hizo dos anuncios la mañana de este lunes 6 de octubre concernientes a la protección del SOTE y a la ampliación de beneficiarios del bono de desarrollo humano.

Respecto a este segundo punto, Jaramillo dijo que desde el 1 de octubre, 14 687 adultos mayores más en situación de vulnerabilidad se suman como beneficiarios al bono de desarrollo humano.

Entre septiembre 2023 y septiembre 2025, estos pagos suman USD 631 millones, dijo Jaramillo.

Respecto al SOTE, Petroecuador amplío la franja de protección del SOTE y poliducto Shushufindi-Quito para que las tuberías estén a 140 metros de la erosión regresiva del río Loco. 70 metros más de lo que antes se encontraba.

Esto permitirá disminuir riesgos para el transporte de crudo, ante erosiones que provocaban roturas de tuberías.

El trabajo se hizo en coordinación entre Petroecuador, Celec y OCP Ecuador.

