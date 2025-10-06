Daniel Noboa renueva el estado de excepción en cuatro provincias y un cantón

La mañana del lunes 6 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto ejecutivo. En el documento, renovó el estado de excepción en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y en el cantón Echeandía, en Bolívar.

La medida regirá por 30 días más en esas zonas, donde el Ejecutivo argumenta grave conmoción interna. En el decreto, Noboa dispuso la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

La finalidad del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. Noboa encargó la ejecución del decreto a los ministerios de Defensa e Interior, así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en coordinación con todas las entidades.

Según el decreto, continúan los hechos violentos en dichas zonas y para "evitar que alcance mayores niveles, es necesario mantener el mismo régimen".

Ecuavisa.com accedió a cifras de muertes violentas en las cuatro provincias y cantón donde rige el nuevo estado de excepción. En Guayas se reportan más de 3 093 asesinatos. En Manabí 926, en El Oro 492 y en Los Ríos 920. Mientras que en el cantón Echeandía, hasta agosto, había más de 11 casos.

