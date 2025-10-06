Daniel Noboa renueva el estado de excepción en cuatro provincias y un cantón

La mañana del lunes 6 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/corte-constitucional-estado-excepcion-DA10236489 target=_blank>nuevo decreto ejecutivo</a>. En el documento, <b>renovó el estado de excepción en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro</b> y en el <b></b> <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-asesinado-frente-a-hijo-manabi-IH10240945 target=_blank></a> <b></b> <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/conaie-represion-sistematica-estado-excepcion-JA10239752 target=_blank></a>