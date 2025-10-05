Política
05 oct 2025 , 15:07

La Conaie ve el nuevo estado de excepción como una represión sistemática a la protesta

El presidente Noboa declaró estado de excepción en 10 provincias (que se suman a Carchi e Imbabura) ante los asunciones de radicalizar la protesta.

   
    Marlon Vargas, presidente de la Conaie, conversa con las bases del movimiento indígena.( Conaie )
Juan Pinchao

Juan Pinchao
La Conaie rechazó este 5 de octubre la nueva declaratoria de estado de excepción que rige en 12 provincias y que fue expedida ante los anuncios de radicalización de las protestas en el contexto del paro nacional.

El movimiento indígena señaló que el estado de excepción "militariza los territorios, suspende derechos y criminaliza al pueblo que exige justicia social, salud, educación" y la "derogatoria" del decreto que dio paso a la eliminación del subsidio al diésel.

Además, la Conaie teme que con este estado de excepción aumente el uso desproporcionado de la fuerza y las detenciones arbitrarias.

LEA: Noboa responde a la Conaie y anuncia reducción del IVA al 8 % para próximos feriados

"El país no necesita más estado de excepción, necesita respuestas reales a las demandas del pueblo. Ratificamos que protestar no es un delito, es un derecho", enfatiza un comunicado suscrito por el Consejo de Gobierno de la Conaie.

El 3 de octubre, Marlon Vargas, titular de la Conaie, dijo que si el Gobierno no devuelve el subsidio al diésel y baja el IVA al 12 % radicalizarán las protestas e incluso se tomará Quito.

Ante esto, el presidente Daniel Noboa dijo que a quienes actúen con violencia, se les aplicará lo que la ley determina.

Este domingo 5 de octubre se cumplen 14 días de paro nacional y aunque la manifestaciones han venido replegándose, todavía hay sitios con cierres viales, sobre todo en la Sierra centro y norte.

LEA: Una dirigencia indígena desfasada comanda este paro nacional incierto

