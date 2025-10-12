Fortalecimiento de FF.AA. y la Policía | Listo informe de ley para primer debate

Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía. Lo hizo en una sesión realizada el sábado 11 de octubre de 2025, previo a la jornada de manifestaciones en Quito.

La norma fue enviada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica. Propone incentivos tributarios a las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a la Fuerza Pública.