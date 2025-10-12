Política
12 oct 2025 , 16:28

Fortalecimiento de FF.AA. y la Policía | Listo informe de ley para primer debate

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley, con ocho votos a favor. La sesión se realizó el sábado 11 de octubre de 2025.

   
  • Fortalecimiento de FF.AA. y la Policía | Listo informe de ley para primer debate
    La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía.( API )
Fuente:
Asamblea Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía. Lo hizo en una sesión realizada el sábado 11 de octubre de 2025, previo a la jornada de manifestaciones en Quito.

La norma fue enviada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica. Propone incentivos tributarios a las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a la Fuerza Pública.

Revise: Ecuatorianos en el exterior pueden acreditarse como observadores electorales.

"El informe recoge las recomendaciones y sugerencias formuladas por las autoridades económicas, de Fuerzas Armadas, de la Policía, entidades de seguridad y expertos que fueron escuchados en la comisión, a fin de establecer un régimen económico y de incentivos de facilitación de donaciones", detalla un comunicado de la Asamblea Nacional.

En las próximas horas el informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que se ordene la difusión respectiva y se lo incluya en el orden del día de una de las siguientes sesiones del Pleno.

Lea también: La fecha para la designación de un nuevo fiscal general se posterga otra vez.

Temas
Fuerzas Armadas
Policía Nacional
primer debate
proyecto de ley Asamblea Nacional
Ley de fortalecimiento institucional y seguridad integral
Ecuador
Noticias
Recomendadas