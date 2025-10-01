Daniel Noboa envió proyecto de ley urgente para facilitar donaciones a la Policía y Fuerzas Armadas

El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional su sexto proyecto de ley económica urgente de su actual Gobierno: el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Comunicación, esta norma tiene como objetivo establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectoresestratégicos", afirma el Ejecutivo.

Como ejemplo, se señala que las donaciones podrán ser de bienes muebles o inmuebles,equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas paras u uso.

En el caso de contribuyentes nacionales, darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Sus anteriores leyes urgentes fueron las de Solidaridad Nacional, Integridad Pública, Áreas Protegidas, Ley de Fundaciones y de Fortalecimiento Crediticio.

Sin embargo, tanto la de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública, fueron anuladas por la Corte Constitucional.