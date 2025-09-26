Política
La Asamblea aprueba la Ley de Fortalecimiento Crediticio, el quinto proyecto económico urgente de Noboa

Una de las propuestas plantea que el IESS pueda realizar operaciones financieras con la banca privada para obtener liquidez.

   
    Sesión 42 del Pleno de la Asamblea Nacional.( Asamblea )
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este viernes 26 de septiembre la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, más conocido como Ley del IESS. Este es el quinto proyecto con carácter económico urgente que fue enviado por el presidente Daniel Noboa.

La bancada ADN obtuvo los 77 votos necesarios. Mientras que el correísmo votó en contra. El PSC, por su parte, se abstuvo.

LEA: La Ley de Fortalecimiento Crediticio propone acciones en proyectos inmobiliarios paralizados del BIESS

Una de las propuestas plantea que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pueda realizar operaciones financieras con la banca privada para obtener liquidez. Además, que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess, pueda vender la cartera de créditos vencidos a bancos y otras instituciones financieras para que estas cobren las deudas de los afiliados.

Revise: Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe para segundo debate de ley del IESS

Diego Franco, asambleísta ponente de ADN, descartó que la propuesta busque privatizar el IESS y aclaró que "los recursos de los jubilados serán siempre de los jubilados". Agregó que la entidad cuenta con USD 310 millones en 36 fideicomisos divididos en 14 provincias.

La Ley, que aún tiene pendiente la revisión del presidente Noboa, busca resolver la situación de construcciones inmobiliarias del BIESS que están paralizadas. Se trata de 13 fideicomisos con una inversión superior a los USD 100 millones, dinero de los afiliados que no genera ningún beneficio.

