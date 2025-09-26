La Asamblea aprueba la Ley de Fortalecimiento Crediticio, el quinto proyecto económico urgente de Noboa

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este viernes 26 de septiembre la <b>Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, </b>más conocido como <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/comision-informe-primer-debate-ley-fortalecimiento-crediticio-IA10108198 target=_blank>Ley del IESS</a>. </b>Este es el quinto proyecto con<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ley-fortalecimiento-crediticio-construcciones-inmobiliarias-biess-HG10072104 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/comision-desarrollo-economico-aprobo-informe-segundo-debate-ley-iess-BF10150405 target=_blank></a> <b></b>