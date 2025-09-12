Política
12 sep 2025 , 22:29

Comisión aprueba informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio

El informe será debatido en el Pleno de la Asamblea

   
    Una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico.( C. Desarrollo )
La Comisión de Desarrollo Económico, controlada por ADN, aprobó la noche de este viernes 12 de septiembre el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica.

Este proyecto plantea crear consejos administrativos para que administren los fondos de ahorro a largo plazo del BIESS, conocidos como fondos complementarios previsionales cerrados. Son en total USD 310,6 millones.

LEA: La Ley de Fortalecimiento Crediticio propone acciones en proyectos inmobiliarios paralizados del BIESS

Asimismo, busca acciones con 13 fideicomisos que están estancados y no generan ingresos.

También se propone que el Consejo Directivo del IESS pueda remover autoridades en cualquier momento y no necesariamente cuando el Presidente de la República finalice su periodo.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia es la quinta iniciativa del presidente Daniel Noboa en materia económica urgente.

LEA: Noboa plantea crear consejos administrativos que manejen USD 310 millones del BIESS

