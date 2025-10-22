Política
22 oct 2025 , 17:08

Asambleístas de ADN solicitarán licencia para hacer campaña en territorio para la consulta popular

"Estaremos donde nos pidan", adelantó Esteban Torres, quien forma parte de la bancada oficialista.

   
  • Asambleístas de ADN solicitarán licencia para hacer campaña en territorio para la consulta popular
    Imagen de archivo de declaraciones conjuntas de la bancada en el Legislativo.( Cuenta X Asamblea )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión, este 22 de octubre, con los asambleístas de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN). Durante más de dos horas definieron la estrategia de campaña de cara al Referéndum y Consulta Popular 2025.

Si bien el sufragio se realizará el 16 de noviembre, la campaña, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), va del 1 al 13 de ese mismo mes. En ese lapso, los legisladores pedirán licencia para promocionar el Sí.

"Estaremos donde nos pidan", adelantó Esteban Torres, quien forma parte de la bancada oficialista, al salir del encuentro en la Presidencia.

LEA: Referéndum y consulta popular: así puedes consultar si eres miembro de mesa

Al ser consultado sobre el papel de los asambleístas de ADN en la campaña electoral, ratificó que apoyarán el sí, "tomando las debidas licencias que se tengan que hacer". Sin embargo, aclaró que aún no se han definido los detalles, como el tiempo de licencia ni los lugares a donde se trasladarán.

También aclaró que en la reunión de este miércoles en Carondelet, no se habló de futuras candidaturas para una Asamblea Constituyente, ni de los principales temas que impulsarán. "Lo primero es primero ganar la consulta y luego habrá propuestas", enfatizó.

Cronograma electoral

Según el cronograma aprobado por el CNE, la campaña por el Sí y No en las tres preguntas de referéndum y una de consulta popular empezará el 1 de noviembre y finalizará el 13, tres días antes de los comicios. A partir de allí regirá el silencio electoral.

Le puede interesar: Consulta Popular y Referéndum 2025: conoce las multas y pagos para miembros de las juntas del voto

El 9 de noviembre se realizará el simulacro de elecciones; el 13 de ese mes será el sufragio de privados de libertad sin sentencia ejecutoriada y el 14, el voto en casa.

Calendario electoral de la consulta popular y referéndum 2025.
Calendario electoral de la consulta popular y referéndum 2025. ( CNE )
Temas
campaña
Consulta Popular 2025
Referendum 2025
Daniel Noboa
Bancada de ADN
Ecuador
Noticias
Recomendadas