Asambleístas de ADN solicitarán licencia para hacer campaña en territorio para la consulta popular

El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión, este 22 de octubre, con los asambleístas de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN). Durante más de dos horas definieron la estrategia de campaña de cara al Referéndum y Consulta Popular 2025.

Si bien el sufragio se realizará el 16 de noviembre, la campaña, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), va del 1 al 13 de ese mismo mes. En ese lapso, los legisladores pedirán licencia para promocionar el Sí.

"Estaremos donde nos pidan", adelantó Esteban Torres, quien forma parte de la bancada oficialista, al salir del encuentro en la Presidencia.

Al ser consultado sobre el papel de los asambleístas de ADN en la campaña electoral, ratificó que apoyarán el sí, "tomando las debidas licencias que se tengan que hacer". Sin embargo, aclaró que aún no se han definido los detalles, como el tiempo de licencia ni los lugares a donde se trasladarán.

También aclaró que en la reunión de este miércoles en Carondelet, no se habló de futuras candidaturas para una Asamblea Constituyente, ni de los principales temas que impulsarán. "Lo primero es primero ganar la consulta y luego habrá propuestas", enfatizó.