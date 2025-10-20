Consulta Popular y Referéndum 2025: conoce las multas y pagos para miembros de las juntas del voto

291 080 ciudadanos fueron seleccionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para el Referéndum y Consulta Popular 2025.

Ahora, deberán capacitarse de forma presencial y obligatoria en las delegaciones provinciales o puntos móviles habilitados.

Quienes no asistan a la capacitación serán multados con USD 47 que corresponden al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU). En el caso de que no conforman la Junta Receptora del Voto, la multa será de USD 70,50.

Si abandonan la junta sin justificación, la sanción irá de USD 2 820 a USD 4 700. Además se le suspenderá sus derechos de participación hasta seis meses.

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto recibirán una compensación de USD 20 por su labor.

