Consulta popular 2025 | Así puedes consultar tu lugar de votación

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la base de datos utilizada fue actualizada hasta el 22 de agosto de 2025.

Los ciudadanos pueden realizar la verificación ingresando al sitio web www.cne.gob.ec , donde deberán digitar su número de cédula y fecha de nacimiento.

El sistema virtual para consultar el lugar de votación y conocer si una persona fue designada miembro de una Junta Receptora del Voto (JRV) para los comicios del domingo 16 de noviembre ya está habilitado.

Esta es la imagen que aparece en el sitio web del CNE para hacer la consulta del lugar de votación.

Esta es la imagen que aparece en el sitio web del CNE para hacer la consulta del lugar de votación. ( )

Lea también: Por ahora, el correísmo no podrá hacer campaña en contra del referéndum 2025

Para las próximas elecciones, que corresponden a consulta popular y referéndum, han sido designados 291 080 ciudadanos para conformar las 41 993 Juntas Receptoras del Voto (JRV) a escala nacional. Los integrantes de estas juntas deberán capacitarse hasta el mismo día de la jornada electoral, el 16 de noviembre.

En total, más de 13,7 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar en todo el país.

Durante los comicios, los votantes deberán responder a cuatro preguntas: tres pertenecen al referéndum y una a la consulta popular.

Esta última se considera la más relevante del proceso, pues plantea a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la instalación de una nueva Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución.

Revise además: Consulta popular y referéndum 2025: cuatro preguntas hasta ahora