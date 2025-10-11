Consulta popular y referéndum: las organizaciones políticas recibirán USD 209 mil para promoción del sí o no

El pleno del Consejo Nacional Electoral autorizó a 13 organizaciones políticas y sociales para hacer campaña por la pregunta de referéndum sobre la reducción del número de asambleístas.

Nueve harán proselitismo por el no y otras cuatro promoverán el voto por el sí. Según el calendario electoral, la campaña empezará del 1 al 13 de noviembre.

El CNE también aprobó la proyección del fondo de promoción electoral para el referéndum. USD 209 mil serán entregados a las organizaciones que hagan campaña por el sí y otros USD 209 mil para los que promueven el no.

Y entre otras decisiones que tomaron los cinco vocales del organismo electoral fue desistir en aprobar un nuevo reglamento para que los ciudadanos se cambien de domicilio.

Esa propuesta deberá ser analizada de manera técnica para futuros procesos electorales.

Por ahora, la consulta popular que será el 16 de noviembre se mantiene con tres preguntas para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento de movimientos políticos y reducir el número de asambleístas.