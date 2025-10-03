Política
El CNE inició la designación de vocales de Juntas Provinciales Electorales y del Exterior para el Referéndum y Consulta Popular 2025

Estos organismos electorales desconcentrados son temporales y tienen la responsabilidad de realizar escrutinios, proclamar resultados, entre otros.

   
    Fachada del Consejo Nacional Electoral, en Quito.( CNE )
El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó, este 3 de octubre, la designación de los vocales de las Juntas Provinciales Electorales y Especial del Exterior, para el Referéndum y Consulta Popular 2025.

Estos organismos electorales desconcentrados son temporales y tienen la responsabilidad de realizar escrutinios, proclamar resultados de sus respectivas jurisdicciones, designar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, entre otras.

Lea también: Consulta popular y referéndum: conozca los documentos y las horas en las que pueden votar los ecuatorianos empadronados en el exterior

La acción consta en el calendario electoral aprobado por el Pleno del CNE. El 7 de octubre se realizará la selección de los miembros de Juntas Receptoras del Voto.

Calendario electoral del Referéndum y Consulta Popular 2025.
Calendario electoral del Referéndum y Consulta Popular 2025. ( CNE )

La campaña electoral se realizará del 1 al 13 de noviembre

Las organizaciones políticas y sociales podrán hacer campaña electoral por el Referéndum 2025, desde el sábado 1 hasta el jueves 13 de noviembre.

Los ecuatorianos se pronunciarán sobre el retorno de bases militares extranjeras, financiamiento de partidos políticos y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Lea también: Ecuador ha gastado USD 127 millones en consultas populares y referéndums desde 2018 para alejarse del modelo correísta

Las autoridades electorales aprobaron el cálculo del Límite del Gasto Electoral, que es el monto máximo establecido para que las organizaciones políticas y sociales realicen actividades de promoción. El monto autorizado para cada opción (Sí o No) será de USD 2 787 744.

