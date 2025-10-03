El CNE inició la designación de vocales de Juntas Provinciales Electorales y del Exterior para el Referéndum y Consulta Popular 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó, este 3 de octubre, la designación de los vocales de las Juntas Provinciales Electorales y Especial del Exterior, para el <b>Referéndum y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank>Consulta Popular 2025</a></b>. <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-referendum-documentos-horas-votar-ecuatorianos-exterior-GA10234534 target=_blank></a>