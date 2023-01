Gerentes de empresas públicas pondrán sus cargos a disposición por pedido del Gobierno

En la actualidad, EMCO maneja entidades públicas como Petroecuador, Astinave, CNEL, Servicios Postales, Celec, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Flopec, etc.

Los pedidos de renuncias se realizarán a través de la Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) EP, indicó el funcionario en una entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa . "No tenemos una red de corrupción, ni formamos parte de ella".

Reuniones con otras autoridades

Correa informó que se reunión con la fiscal Diana Salazar para indicarle que el Gobierno prestará todas las facilidades para las investigaciones. También hubo encuentros con representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). "Se proporcionará información a los asambleístas que lo han solicitado".

Ayer, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) presentó un memo indicando las acciones que se van a realizar. Asimismo, se solicitó a la Contraloría General que realice exámenes públicas en todas las empresas públicas.

Al referirse sobre Hernán Luque, expresidente de la EMCO que es parte de los audios difundidos ayer, Correa dijo que presentó su renuncia y no es parte del Régimen. No conoce ni tiene relación con Rubén Cherres Faggioni, otro de quienes aparecen en las grabaciones. "Sé quien es obviamente, pero no tengo ninguna relación con él".

Al momento, por temas de seguridad, Correa prefirió no proporcionar información sobre el paradero de Luque y Cherres. "Hay la información completa, pero por motivos de investigación preferimos no darla y esa es la línea que seguiremos".

