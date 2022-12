Este viernes elegirán al nuevo gerente de CELEC

El directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, se reunirá para nombrar al nuevo Gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC.

El nombre saldrá de una terna conformada por Alex Molina, Gonzalo Uquillas y Luis Miguel Mancero. Entre ellos estará el reemplazo de Nicolás Andrade, quien estuvo al frente de ese organismo durante casi siete meses.

El ministro de energía, Fernando Santos fue quien propuso el cambio, motivado en un informe del viceministerio de electricidad, en el que se establece que CELEC no cumplió con los proyectos que estaban previstos.

"Nos hemos encontrado con la sorpresa desagradable de que el CELEC no ha cumplido con sus obligaciones pese a que tiene recursos no solo locales sino de préstamos internacionales es bajísimo la utilización de esos dineros".

El principal problema fue la falta de mantenimiento de las centrales termoeléctricas que en estos meses deben funcionar para suplir el déficit de generación hidroeléctrica por falta de lluvias. Pero de la capacidad instalada, solo está disponible alrededor del 50%.

"Así que no han hecho el mantenimiento oportuno de muchas plantas termoeléctricas que no van a entrar en funcionamiento. Un ejemplo es una central muy grande de 125 megavatios en Esmeraldas, que creímos que estaba lista para operar lamentablemente se ha descuidado y no han iniciado el proceso de averiguar qué pasó, no va a poder entrar en funcionamiento", así lo dijo Santos Albite.

A esto se suma que no está garantizada la provisión de combustible para las centrales en funcionamiento, además retrasos en proyectos tanto de generación como de transmisión, lo que obligó al Ministerio de Energía a sugerir la terna, y pedir que entre los nombres propuestos se elija a Uquillas.

"Lo conozco a Gonzalo Uquillas desde hace muchos años es un hombre de mucha experiencia, un técnico muy calificado, no conozco su fliación polítca y no importa sino que cumpla con las metas especialmente durante esta terrible emergencia", indicó Santos.

Con los cambios administrativos se busca agilitar el plan que cada día es evaluado por el Comité de Emergencia del sector y que está enfocado en poner a funcionar lo antes posible toda la infraestructura de generación disponible.