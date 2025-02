Lectura del informe

El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, dio lectura de las partes pertinentes del informe. En las conclusiones se determina que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, incurrió en acciones que no corresponden a las obligaciones propias de su cargo al no garantizar el respeto por los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

Además, en el resultado de la fiscalización de la desaparición forzada y posterior asesinato, sugiere iniciar un juicio político, entre otras razones, por amedrentar a la jueza que le ordenó al Ministro ofrecer disculpas públicas.

Otra conclusión de la Comisión es que no es la primera vez que militares se ven involucrados en casos de irrespeto a derechos humanos. Además, que el Estado no tiene capacidad para atender los casos de desapariciones forzadas y que los miembros de la Fuerza Pública no están capacitados para actuar en respeto a grupos minoritarios.

Le puede interesar: 18 votos de cuatro organizaciones políticas serán determinantes para la gobernabilidad