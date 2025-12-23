Feriado de Navidad: Así atenderán los bancos de Ecuador para este 25 de diciembre

La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), en un comunicado, indicó que durante el Feriado de Navidad de este jueves 25 de diciembre, el sistema bancario estará activo para las transacciones financieras a escala nacional. Las entidades bancarias privadas ofrecerán sus servicios a través de sus aplicaciones móviles y también en los cajeros automáticos, que estarán disponibles para retiros y depósitos. Le puede interesar: Phishing y smishing, ¿qué son y cómo evitar caer en estos ciberdelitos? También estarán laborando los corresponsales no bancarios que son las tiendas, farmacias, supermercados y otros locales comerciales donde los usuarios pueden hacer transferencias, retiros y pagos.

Impuestos vehiculares del 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció que los trámites relacionados con el pago de impuestos vehiculares del 2026 se suspenderán temporalmente desde el 1 hasta el 7 de enero. La paralización de ese servicio ocurre por un proceso de actualización y configuración del sistema para la recaudación de esos impuestos. Esta medida aplica también para los pagos del impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, al 1 % a la compra de vehículos usados. Lea también: Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera Los servicios se retomarán desde el 8 de enero a escala nacional

¿Hasta cuándo funcionarán los centros de retención vehicular en 2025?

En Quito, los centros de revisión técnica vehicular funcionarán hasta las 17:00 del sábado 27 de diciembre, así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de la capital. Esa medida ocurre por el cierre fiscal de 2025 que se realizará el 28 de diciembre. La autoridad pide realizar la revisión técnica vehicular porque es un requisito obligatorio para la matriculación y circulación de los carros. Mientras que en Guayaquil, los horarios de atención se modifican solo para Navidad y Fin de Año. La revisión técnica del 24 y 31 de diciembre será desde las 07:00 hasta las 15:00.