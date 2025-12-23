Seguridad
23 dic 2025 , 22:07

Un hombre intentó matar a su expareja en Guayaquil y fue linchado por vecinos

La Policía Nacional indicó que el agresor produjo 16 cortes con su cuchillo a su exconviviente. La víctima está en condición estable, en una casa de salud.

   
  • Un hombre intentó matar a su expareja en Guayaquil y fue linchado por vecinos
    Imagen de un hombre detenido por el intento de femicidio de su expareja, en el norte de Guayaquil.( Televistazo )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Moradores de la urbanización Los Girasoles, norte de Guayaquil, lincharon a un hombre que intentó matar a su expareja, en el mediodía de este martes 23 de diciembre.

El hombre causó 16 cortes con un cuchillo a su exconviviente, detalló Geovanny Argüello, jefe policial del distrito Florida.

"Hemos podido localizar a este individuo y hemos podido lograr la captura con la evidencia correspondiente (...) no hemos permitido que la señora pierda su vida. Está en estado estable, está en una casa de salud", comentó.

Explicó que el agresor tiene varios hematomas porque los vecinos lo golpearon en el momento que la mujer pidió auxilio y que agentes lo detuvieron instantes después.

Argüello dijo que desconocía el motivo de este ataque, pero indicó que el hombre había ingresado al domicilio de su expareja con autorización de ella. Calificó como intento de asesinato lo ocurrido, por el uso que le dio el cuchillo para producirle heridas en la cabeza, cuello y piernas.

