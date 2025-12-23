Seguridad
Un niño de ocho años fue asesinado en Vía a la Costa, Guayaquil

El ataque armado habría sido motivado por amenazas extorsivas que habría recibido la familia del menor desde hace varios meses.

   
    Imagen de archivo. Foto de un carro de Medicina Legal.( Televistazo )
Un niño de ocho años murió tras un ataque armado registrado la noche del sábado 20 de diciembre, a la altura del kilómetro 22 de la Vía a la Costa, cerca de la urbanización Valle Alto.

El menor viajaba junto a su madre y su padrastro cuando fueron interceptados por un vehículo gris con vidrios polarizados. Según el testimonio de la madre, el automotor se aproximó a gran velocidad y sus ocupantes abrieron fuego repetidamente.

Tras el ataque, la madre trasladó de urgencia a su hijo al hospital del IESS Ceibos, quien tenían heridas de bala en el tórax y el muslo izquierdo.

La víctima falleció horas después pese a los esfuerzos médicos. El levantamiento del cadáver por parte de Medicina Legal se efectuó el domingo 21 de diciembre en la morgue del hospital.

El ataque armado habría sido motivado por amenazas extorsivas que habría recibido la familia del menor desde hace varios meses.

