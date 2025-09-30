Un hombre asesinado y dos heridos tras ataque armado en Los Vergeles, Guayaquil

Un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuatro-muertos-dos-heridos-ataque-armado-fiesta-sur-guayaquil-AF10150022 target=_blank>ataque armado</a> ocurrió</b> en la cooperativa Riveras de Los Vergeles, norte de Guayaquil, dejó una persona asesinada la noche del lunes 29 de septiembre. En sector, que está a una cuadra de la avenida<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-celulares-intervencion-carcel-regional-guayaquil-NJ10193295 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/asesinato-magnus-troy-clausura-club-nocturno-MJ10192178 target=_blank></a></b> <b></b>