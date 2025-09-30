Un hombre asesinado y dos heridos tras ataque armado en Los Vergeles, Guayaquil

Un ataque armado ocurrió en la cooperativa Riveras de Los Vergeles, norte de Guayaquil, dejó una persona asesinada la noche del lunes 29 de septiembre.

En sector, que está a una cuadra de la avenida Narcisa de Jesús, un grupo de ciudadanos estaba reunido cuando llegaron sicarios y los balearon.

El hecho violento dejó preliminarmente tres personas heridas que fueron llevadas por sus familiares a un hospital cercano.

En la casa de salud, los médicos confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 25 años, mientras que los otros dos afectados fueron ingresados de urgencia.

Los policías arribaron al lugar del ataque para conocer los detalles de la balacera, sin embargo, los moradores no dieron declaraciones por temor a represalias.

Así mismo, los agentes buscaron los restos de bala, pero tampoco los hallaron, por ello presumen que los sicarios usaron revólveres o se llevaron los casquillos.

Hasta el cierre de este reporte se desconocía el estado de salud de las dos víctimas que permanecían hospitalizadas.