Elecciones Ecuador 2023: Otto Sonnenholzner no descarta ser candidato presidencial en las próximas elecciones

Luego de firmado el decreto presidencial de muerte cruzada el pasado miércoles 17 de mayo de 2023, los ecuatorianos deben ir nuevamente a las urnas para escoger un nuevo Primer Mandatario y a 137 asambleístas.

En medio de esto, ya hay nombres de los primeros interesados en llegar a Carondelet como representantes del Ejecutivo. Los exasambleístas Dalton Bacigalupo y Fernando Villavicencio expresaron abiertamente sus intenciones de ser candidatos a la Presidencia de la República en las próximas elecciones que se realizarán el 20 de agosto.

De lado del Partido Social Cristiano (PSC), el también exlegislador Esteban Torres, propuso a Jaime Nebot para que esta vez asuma el reto que no tomó en 2021, cuando venció Guillermo Lasso a Andrés Arauz, justamente con el apoyo de los socialcristianos. El exalcalde de Guayaquil aún no se ha referido al tema.

Sin embargo, los días pasan y se acorta el tiempo para que se oficialicen las candidaturas que, según los plazos con los reajustes que hace el Consejo Nacional Electoral, serían hasta el 31 de mayo de este año.

Y mientras tanto, en la opinión pública surgen más nombres, uno de ellos el de Otto Sonnenholzner, el exvicepresidente de Lenin Moreno que llegó a ese cargo tras la destitución de María Alejandra Vicuña en diciembre de 2018.

Vicuña, que era ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda en ese gobierno, fue escogida como vicepresidente interina de la república dos días después de que el vicepresidente Jorge Glas, electo junto a Moreno en las urnas, fuera detenido por su supuesta vinculación en actos ilícitos relacionados con el Caso Odebrecht.

Glas guardó prisión desde octubre de 2017, pero salió libre en noviembre de 2022 por decisión de un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas que le concedió una medida cautelar y ordenó su liberación.

A María Alejandra Vicuña el puesto también le duró poco, fue escogida dentro de una terna que presentó el Primer Mandatario a la Asamblea en enero de 2018, pero en noviembre fue acusada de supuestamente haber exigido aportaciones económicas a uno de sus asesores durante su tiempo como asambleísta por la provincia del Guayas. La funcionaría rechazó las acusaciones y apuntó a intentos de desestabilización del gobierno.

Para diciembre de 2018, Vicuña renuncia y Lenin Moreno presentó una nueva terna que incluía nombres propuestos por allegados. De esos nombres, Otto Sonnenholzner da su paso a la vida pública dentro de la política luego de haberse desempeñado como empresario y conocido radiodifusor en Guayaquil, junto a su padre.

Hoy, el economista, graduado en la Schiller International University de Alemania, luce aparentemente retirado de la política y está fuera del país preparándose académicamente, mientras continúa siendo parte de los negocios familiares.

Hay que recordar que Sonnenholzner no cumplió con su periodo como vicepresidente y anunció en julio de 2020 que dejaría el cargo. Su participación más recordada en esas funciones fue la de ser el rostro visible del gobierno de Moreno para enfrentar la pandemia por coronavirus.

El ex segundo mandatario salió a las calles, sobre todo en Guayaquil, para gestionar la ayuda de quienes necesitaban atención. Por esto hubo cuestionamientos de quienes llegaron a decir que se promovía con el aparato estatal para una posible candidatura en 2021.

Cuando se fue de la vicepresidencia, mucho se dijo sobre si participaría o no como candidato a la presidencia, pero finalmente no lo hizo. En septiembre de 2021, la Fiscalía, de oficio, abrió una investigación por posible peculado a él y cinco funcionarios más del gobierno de Moreno, pero al parecer no prosperó la indagación.

Ecuavisa.com lo contactó y nos habla de la situación que vive el país tras la muerte cruzada, así como de asumir en el contexto actual, ahora sí, una candidatura para llegar a Carondelet.

Inicia esta entrevista cuestionando los plazos que ha puesto el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los próximos comicios, pero es consistente que se trata de una situación inédita en el país.