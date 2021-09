Fiscalía abre investigación previa por posible peculado en contra de Otto Sonnenholzner

La Fiscalía, de oficio, abrió una investigación por posible peculado. Son seis los indagados, entre ellos el exvicepresidente de la república Otto Sonnenholzner, el ex ministro de Gobierno Gabriel Martínez, el exsecretario particular de Lenin Moreno, Jorge Wated y el ex gobernador del Guayas Pedro Pablo Duart.

Buscamos al exvicepresidente quien vía telefónica indicó que no ha sido notificado al respecto, pero que conoce que el expediente se abrió por un video anónimo que él mismo denunció ante la Fiscalía el pasado 10 de septiembre.

Ya durante la noche de este jueves, Sonnenholzner se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter donde publicó el documento donde aparece su denuncia contra el video antes mencionado.