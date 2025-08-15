Los decanos de ocho facultades de Derecho de Ecuador afirman que la Corte Constitucional debe ser un ente independiente, imparcial y técnico

La Red de Carreras de Derecho del Ecuador (Recade) publicó un manifiesto con cuatro puntos sobre la situación que se vive, en el país, por la pugna entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional (CC).

El primero dice que la independencia judicial es pilar esencial del Estado de Derecho. Afirma que en Ecuador se necesita un poder judicial libre de presiones externas. Esto garantizará que las decisiones se adopten con base en la Constitución y la justicia.

La segunda es que la separación de poderes es una condición fundamental de la seguridad jurídica. "Inspirados en la tradición constitucional y en el principio de frenos y contrapesos, cada función del Estado debe ejercer sus competencias con respeto y autonomía.

Tercero. La CC debe ser un ente independiente, imparcial y técnico. Considera que es un tribunal que funciona como un guardián supremo de la Constitución. Su legitimidad se construye sobre su autonomía y rigor jurídico. El uso de la imagen institucional de la Corte, como de sus jueces, son una forma de estigmatización que afectan su integridad y rol institucional.

Finalmente, como academia jurídica, existe el deber indeclinable con la defensa de la institucionalidad: "formar abogados y abogadas conscientes de la importancia de la supremacía constitucional es la mejor garantía para una sociedad cada día más democrática".

El comunicado fue firmado por los decanos Leonel Fuentes, José Correa, Gina Chávez, Juan Peña, Solimar Herrera, Ángel Naranjo, Mario Sánchez y Grickson Coronel, de las facultades de Derecho de las universidades de Guayaquil, Técnica de Machala, Instituto de Altos Estudios Nacionales, de Cuenca, Central del Ecuador, de Bolívar, Nacional de Loja y Estatal de la Península de Santa Elena, respectivamente.

Los decanos hicieron un llamado al diálogo nacional.

