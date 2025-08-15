Política
15 ago 2025 , 11:11

Relatora de la ONU muestra su preocupación por presión política a la Corte Constitucional

Las críticas internacionales siguen sumándose por los señalamientos del Gobierno contra la Corte Constitucional.

   
    12 de agosto del 2025. Una enorme pancarta en contra de los jueces de la Corte Constitucional en Quito.( API )
Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, mostró este viernes 15 de agosto su preocupación por los señalamientos y presiones políticas de parte de "altos funcionarios públicos" a los jueces de la Corte Constitucional.

"Cuando altos funcionarios califican a los jueces de 'enemigos de la ciudadanía' por cumplir con su función, se pone en peligro la independencia del poder judicial", expresó Satterthwaite.

El 12 de agosto, el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha para protestar en contra de la Corte Constitucional, pues sus jueces suspendieron de manera temporal 17 artículos de tres leyes ante presuntos vicios de inconstitucionalidad.

El Gobierno asegura que la suspensión a artículos relacionados con seguridad frena sus acciones para combatir a la delincuencia organizada.

Noboa y sus ministros han sido enfáticos en señalar a los jueces de la Corte Constitucional de oponerse a las acciones contra el crimen. “Esos comentarios, especialmente cuando se producen tras decisiones judiciales oficiales y son formulados por personas encargadas de salvaguardar la separación de poderes, pueden ejercer una influencia significativa en la percepción que tiene la ciudadanía del poder judicial“, dijo la relatora.

El mismo 12 de agosto aparecieron en Quito vallas con los rostros de los jueces, culpándolos de las muertes e inseguridad en Ecuador. La Corte Constitucional rechazó la estigmatización y pidió a la ciudadanía el respeto a la independencia judicial.

En medio de esta tensión, el presidente Noboa también busca que los jueces de la CC puedan ser enjuiciados políticamente e incluso censurados solo con 77 votos, algo con lo que cuenta en la Asamblea de mayoría oficialista.

