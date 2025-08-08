Política
La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda en contra de la Ley de Integridad Pública

Esta fue planteada por el partido político Unidad Popular y fue admitida este viernes 8 de agosto de 2025

   
La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite hoy, viernes 8 de agosto de 2025, la demanda de inconstitucionalidad que presentó el partido político Unidad Popular en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), este 8 de agosto de 2025.

Así lo confirmó a Ecuavisa.com el director de esa agrupación política, Geovanni Atarihuana. "Nos acaban de notificar que nuestra demanda fue admitida a trámite. Entiendo que se adjunta a la sala que tratará al primer caso que es el de la Unión Nacional de Educadores (UNE)".

"Cuestionamos la reforma a la Ley de Servicio Público, por supuesto, los despidos, la estabilidad, pero también cuestionamos lo de las cooperativas a las que les quieren convertir en bancos y la disposición que permitió el perdón de los impuestos a la Corporación Noboa", acotó el dirigente.

Ahora, en la Unidad Popular se espera que les convoquen a la audiencia y que su causa se trate con urgencia. "Es positivo, pero lamentamos que no nos hayan dado medidas cautelares como era lo lógico porque se ha causado daños irreparables a las familias de los funcionarios despedidos".

Atarihuana espera que la CC actúe en derecho y que se imponga la justicia. Dijo que el próximo 16 de agosto participará en la Asamblea de las Organizaciones Populares. Luego se definirá cuando retoman las movilizaciones.

