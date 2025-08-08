La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda en contra de la Ley de Integridad Pública

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-constitucional target=_blank>Corte Constitucional (CC)</a></b> admitió a trámite hoy, viernes 8 de agosto de 2025, la demanda de inconstitucionalidad que presentó el partido político <b>Unidad Popular</b> en contra de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ley-de-integridad-publica target=_blank>Ley Orgánica de</a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/corte-constitucional-dio-paso-pregunta-reforma-bases-militares-EL9904978 target=_blank></a></b>