La Corte Constitucional dio paso a la pregunta de reforma sobre bases militares

Con la emisión del dictamen 5-24-RC/25, la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-constitucional target=_blank>Corte Constitucional (CC)</a></b> calificó como adecuada la <b>vía de reforma parcial</b> para tramitar la modificación al artículo 5 de la Constitución que trata sobre la<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-popular-referendum-daniel-noboa-historico-CF9896848 target=_blank></a></b>