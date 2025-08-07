Política
07 ago 2025 , 18:50

La Corte Constitucional dio paso a la pregunta de reforma sobre bases militares

Lo hizo mediante la emisión del dictamen 5-24-RC/25, este jueves 7 de agosto de 2025

   
    La fachada externa del edificio de la Corte Constitucional. ( Internet )
Con la emisión del dictamen 5-24-RC/25, la Corte Constitucional (CC) calificó como adecuada la vía de reforma parcial para tramitar la modificación al artículo 5 de la Constitución que trata sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador.

La pregunta analizada es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de la República de conformidad con el Anexo de la pregunta?

El máximo organismo constitucional todo en cuanto a los considerandos, la frase introductoria, el texto de la pregunta y los anexos que acompañan la convocatoria al referéndum. Posteriormente, determinó que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

