Sociedad
15 ago 2025 , 14:52

El Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belem do Pará rechaza la eliminación del Ministerio de la Mujer

Afirma que la supresión del principal órgano rector en la erradicación de la violencia contra las mujeres afecta la capacidad institucional para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas ecuatorianas

   
    Plantón en los exteriores del Minsiterio de la Mujer y Derechos Humanos( Fundación Aldea )
La disolución del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en Ecuador, fue rechazada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI).

Cuestionó la fusión de fusionar esa entidad con el Ministerio de Gobierno, lo cual implica su desaparición total. En un comunicado de este viernes 15 de agosto de 2025, indicó que la eliminación del principal órgano rector en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres afecta la capacidad institucional para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas ecuatorianas. También compromete el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Ecuador.

Vulneración grave del carácter progresivo de los derechos humanos

El Comité tomó en cuenta la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres. Considera que esta decisión puede tener un impacto en un contexto de alta prevalencia de la violencia contra las mujeres y niñas basada en género.

La medida del presidente Daniel Noboa constituye una vulneración grave del carácter progresivo de los derechos humanos y del principio de no regresividad que los rige, establecido en el artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, vinculante para Ecuador.

El Comité de Expertas hace un enfático llamado a las autoridades de Ecuador, en particular al Poder Ejecutivo, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el fortalecimiento de una institucionalidad de género robusta, especializada y con respaldo político al más alto nivel, que asegure su funcionamiento efectivo.

