Cpccs: ¿hay salida para la crisis institucional?

Hoy por hoy hay cuatro consejeros que fueron destituidos por la Asamblea y que volvieron al cargo con una medida cautelar, una consejera suplente posesionada por el Legislativo y un Superintendente de Bancos que no es reconocido por ese Parlamento.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está en medio de una crisis institucional que parece no tener salida, al menos al corto plazo.

¿Qué caminos quedan para el Cpccs?

El abogado de los consejeros, Diego Chimbo, en entrevista para Ecuavisa.com, dijo que agotarán todas las instancias que sean necesarias porque se mantienen en que hubo vulneración de derechos en el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Argumentan que no hubo un informe que recomiende o no el enjuiciamiento y por lo tanto no se cumplió el debido proceso.

Además indica que sus representados no han expresado intención alguna de dar un paso al costado del Consejo de Participación.

Virgilio Saquicela mostró su interés por ir a instancias penales contra los funcionarios por 'arrogarse funciones', ante eso, Chimbo dice que quienes cometen ilegalidades son los legisladores que toman decisiones sobre lo ya establecido por otro juez constitucional.

Sin embargo, el Pleno negó un cambio del orden del día ayer, 6 de diciembre, a la moción de Mireya Pazmiño de incluir el tratamiento de una resolución que rechace las intromisiones en el Legislativo, relacionada con los 4 consejeros del Cpccs.