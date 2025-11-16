Ecuador vota en medio de una crisis de seguridad, tensiones económicas y expectativas comerciales

Los ecuatorianos vuelven hoy a las urnas siete meses después de la segunda vuelta presidencial, esta vez, para responder cuatro preguntas de consulta popular y referéndum. El proceso electoral llega en un contexto de seguridad complejo. En lo que va de 2025 se han registrado 7 439 asesinatos; es decir, un promedio de una muerte intencional cada hora.En este mismo tiempo se han registrado 78 masacres en calles, cárceles, fiestas, billares y más. Además, según cifras de la Fiscalía, en Ecuador hay 140 robos y 40 extorsiones o “vacunas” diarias y en lo que va del año se han registrado cinco atentados con coche bomba. Lea: Consulta Popular: Cómo ver los resultados en tiempo real

En economía, el escenario también es un desafío.

Hoy, la tasa de desempleo se ubica en 3,6 %, mientras que el subempleo alcanza el 18,5 %. Y aunque Ecuador es un país petrolero, la producción de crudo no supera los 480 mil barriles diarios, con un precio que no despega de los 58 dólares por barril. Aun así, el riesgo país se mantiene en 650 puntos, un nivel que no se registraba desde octubre de 2019. Según el Banco Central, la economía nacional creció un 4,3 % en el segundo trimestre, impulsada principalmente por las exportaciones, que aumentaron un 8 % frente al año pasado. A este panorama se suma la expectativa por el acuerdo comercial firmado esta semana entre Ecuador y Estados Unidos. El Gobierno sostiene que este convenio abrirá puertas a nueva inversión extranjera directa, que por ahora apenas alcanza los 276 millones en lo que va de 2025. Las votaciones también llegan después de un reciente paro indígena de 31 días, que según estimaciones dejó pérdidas superiores a los 80 millones de dólares. Lea también: Diana Atamaint: "no hay tinta mágica" en papeletas del referéndum y consulta popular del 2025

Los servicios públicos enfrentan sus propios retos.