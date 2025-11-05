Referéndum y consulta popular 2025: El Consejo Nacional Electoral inició la distribución de paquetes electorales en seis provincias

La distribución de 41 345 paquetes electorales, en territorio nacional, para el<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/referendum-y-consulta-POPULAR-2025 target=_blank>Referéndum y Consulta Popular 2025</a></b> arrancó este miércoles 5 de noviembre de 2015 a escala nacional, informó el <b>Consejo</b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mantiene-prohibicion-tomar-fotos-momento-votar-KF10378266 target=_blank></a></b>