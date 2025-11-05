Referéndum y consulta popular 2025: El Consejo Nacional Electoral inició la distribución de paquetes electorales en seis provincias

La distribución de 41 345 paquetes electorales, en territorio nacional, para el Referéndum y Consulta Popular 2025 arrancó este miércoles 5 de noviembre de 2015 a escala nacional, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el cronograma establecido, la distribución inició en Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. El despacho concluirá en Pichincha el próximo sábado 15 de noviembre.

Los paquetes electorales incluyen papeletas, documentos electorales, urnas, biombos, material genérico, candados de seguridad, entre otros elementos que permitirán garantizar el sufragio el domingo 16 de noviembre.

El traslado del material electoral se desarrolla de manera técnica y planificada -informó el CNE- con resguardo y acompañamiento permanente de las Fuerzas Armadas.

Le puede interesar: Referéndum y consulta popular 2025: La prohibición de tomar fotos al momento de votar se mantiene