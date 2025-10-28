471 152 papeletas fueron trasladas a empresa para integración de paquetes electorales

471 152 papeletas correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior de la consulta popular y referéndum 2025 fueron trasladadas desde donde se imprimen, el Instituto Geográfico Militar (IGM), hacia Montgar, la empresa que integra los paquetes electorales.

El traslado de las papeletas se realizó desde la mañana de este martes 28 de octubre con el resguardo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Según el cronograma establecido, las papeletas electorales que se utilizarán en territorio nacional serán llevadas para la integración del paquete electoral a partir del 29 de octubre.

Montgar actúa como integradora de paquetes electorales en los procesos electorales de Ecuador, siendo el lugar donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe, organiza y distribuye los materiales (papeletas, urnas, biombos, etc.) para las elecciones.

Se encarga de armar los paquetes con todo el material necesario y de iniciar su distribución a las diferentes provincias del país.

