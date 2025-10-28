471 152 papeletas fueron trasladas a empresa para integración de paquetes electorales

471 152 papeletas correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank>consulta popular y referéndum 2025</a> fueron trasladadas desde donde se imprimen, el <b>Instituto Geográfico Militar</b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/policias-militares-seguridad-consulta-popular-2025-NG10340728 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuatorianos-exterior-consulta-popular-2025-GA10326440 target=_blank></a>